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«سناب شات» يطلق تطبيقا لحماية الأطفال
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الطفل

«سناب شات» يطلق تطبيقا لحماية الأطفال

«سناب شات» يطلق تطبيقا لحماية الأطفال
٠١:١٣:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أطلقت شركة تطبيق المحادثة «سناب شات» أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة أوسع لكيفية استخدام أطفالهم الصغار أثناء استخدامهم للتطبيق الشهير.

وأطلق سناب شات على الخاصية الجديدة «فاميلي سنتر»، وستتيح للآباء رؤية قائمة أصدقاء أطفالهم ومن يتواصلون معهم، لكنها لن تعرض محتوى المحادثات.

ولكي يستطيع الآباء من التواصل وإنشاء «فاميلي سنتر»، لابد أن يكونوا على قائمة الأصدقاء وقتها سيتمكن من خلالها الآباء من الإبلاغ بطريقة سرية عن أي حسابات تتواصل مع أطفالهم وتثير قلقهم.

من ناحية أخرى كان الخبير التقني سالم الحربي، قد أعلن عن وصول مزايا جديدة للمشتركين في “سناب+”، والتي بدورها ستساهم في زيادة المشاهدات.

وأوضح الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الميزة الأولى تتمثل في ظهور رمز إيموجي التعبيري الذي يظهر بعد المشاهدة”.

وأضاف أن الميزة الثانية “هي الردود ذات الأولوية على القصة، بمعنى أن الردود الخاصة بك ستحظى بفرصة أفضل للمشاهدة، مما يؤدي لزيادة المشاهدات”.

الكلمات الدلالية:
زيادة المشاهدات سناب شات فاميلي ستنر قائمة أصدقاء

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