تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 18 محرم 1444 هجرية، الموافق 16 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:49 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:423 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 18 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:40

المدينة – 4:35

الرياض – 4:06

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:51

المدينة – 6:55

الرياض – 6:27

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:21

المدينة – 8:25

الرياض – 7:57