الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مع انطلاقة العام الجديد.. 15 مدرسة جديدة وتهيئة 1500 أخرى لاستقبال الطلاب بالمدينة
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محليات

مع انطلاقة العام الجديد.. 15 مدرسة جديدة وتهيئة 1500 أخرى لاستقبال الطلاب بالمدينة

مع انطلاقة العام الجديد.. 15 مدرسة جديدة وتهيئة 1500 أخرى لاستقبال الطلاب بالمدينة
١١:١١:٤٣ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكملتِ الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جهودَها استعداداً لعودة أكثر من 350 ألف طالبٍ وطالبةٍ لمقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد في أكثر من 1500 مدرسة.

واستعدت إدارة التعليم بالمنطقة من خلال تهيئة البيئات التعليمية بجميع المتطلبات من الكوادر البشرية (التعليمية والإدارية ) والمادية والفنية، وتوفير التجهيزات التعليمية من المقررات الدراسية والأدوات والأجهزة التقنية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية، وصرف الميزانيات التشغيلية، ومباشرة المعلمين المنقولين ولجان التوظيف التعاقدي، ومواصلة أعمال الصيانة والنظافة للمرافق كافة.

وشملت خطة الاستعداد تكثيف الجولات الميدانية على المدارس؛ بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات والكتب الدراسية والسبورات التفاعلية والمقاعد والأدوات المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع مرافق المدارس كدورات المياه وأجهزة التكييف والإضاءة وسائل النظافة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حدٍ سواء، مع الاهتمام بإعداد اللوحات الترحيبية والإرشادية والتحفيزية، والمشاركة في الحملة الإعلامية (العالم ينتظرك ) للاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات.

كما تم ضخ ميزانية تشغيلية تقدر بعشرة ملايين و 600 ألف ريالٍ للمدارس، واستلام وتجهيز 15 مشروعاً مدرسياً جديداً لمختلف المراحل الدراسية، وافتتاح 34 مدرسةً جديدةً للطفولة المبكرة ليصبح الإجمالي 131 مدرسةً، جرى تجهيزها بجميع الأدوات والمستلزمات الدراسية ومتطلبات التحصيل العلمي، وفق أعلى المعايير وفي أفضل البيئات.

وأمَّنَت الإدارة ممثلةً في إدارة التجهيزات المدرسية 4500 مقعداً وطاولةً في مدارس البنين والبنات لسد الاحتياج ولتشغيل المشروعات الجديدة وفصول النمو والمدارس المحدثة، وتأمين الأدوات التعليمية وتوريد المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس.

الكلمات الدلالية:
العام الدراسي العام الدراسي الجديد المدينة المدينة المنورة

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