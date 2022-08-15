«سبحان مُقدر الأقدار».. ماذا فعل تركي الظفيري في آخر ظهور له قبل وفاته؟ (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، بصورة أم كويتية تفترش الأرض أمام غرفة العناية المركزة التي يرقد بها ابنها الشاب تركي الظفيري، أحد أفراد الأمن بمديرية أمن الفروانية.

وحازت الصورة على تعاطف كبير من الأم، التي فقدت ابنها بعد ساعات من انتشار الصورة، حيث انبرى الجميع في وصلة دعاء للشاب الراحل بالرحمة والمغفرة، وللأم المكلومة بالصبر والسلوان.

وعاد اسم تركي الظفيري، مرة أخرى بعد انتشار فيديو له وهو ينعى أحد زملائه، حيث ظهر مرديًا زي الشرطة واقفًا أمام ثلاجة تحتوي على مياه وعصائر معلنًا أنها سبيل وثواب لزميله في العمل.

وقال تركي الظفيري، إنها من مديرية أمن الفروانية (الأدلة الجنائية).. رحمة الله عليك هذه سبيل وثواب لك ونسألك الله أن يسكنك الجنة”.

وحاز الفيديو على انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حزنهم لفقدان الشاب، وقال البعض “سبحان مقدر الأقدار.. اليوم تنعى زميلك وتتبرع بسبيل له وغدًا تكون مكانه.. رحمك الله يا طيب”.

وفاة تركي الظفيري

كانت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أعلنوا أول أمس وفاة الشاب الكويتي تركي الظفيري، صاحب الصورة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ونالت تعاطف الجميع.

ونالت الصورة انتشار واسع على “السوشال ميديا” بسبب أم الشاب الراحل التي كانت تفترش الأرض أمام غرفة العناية المركزة التي كان يرقد فيها.

وظهرت الأم في حالة يرثى لها تجلس على الأرض في مواجهة الغربة وتنظر إلى ابنها على السرير، حيث كانت حالته خطرة مع وضع أجهزة تنفس صناعي وقياس ضربات القلب له.

وفور إعلان وفاة الشاب، انبرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، والدعاء لأمه بأن يصبرها الله على فراقه وأن يجبر كسرها في “ضناها”.

ترند تركي الظفيري

وعبر هاشتاق “تركي_صباح_الطلحي_الظفيري”، شارك آلاف المغردين، بالتعازي والدعاء للفقيد ووالدته ، حيث قال أحد المغردين: “قلب الأم جنة عظيمة تحتويك بكل مافيك وتنسى نفسها وحياتها عشانك المشهد حيييل اوجعني، الله يصبرك ويجبر كسرك يا ام تركي ويجعله في جنات النعيم”.

وقالت أخرى :” للهُم امسح على قلب صديقتي وألهمها صبراً كـ صبر أيوب، يارب أجبر كسر قلبها واجعلها لـ قضائك وقدرك صابرة ربي كن معها فلا غيرك معين اللهُم اربط على قلبها فـ إنها لا تقوى ولا تستند الا بك”.

وعلق آخر بالقول :” إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى جاري الطيب تركي صباح الطلحي الظفيري. يشهد الله حنا شهود الله في أرضه أنه ماغث أحد تكفون دعواتكم له يامال الجنه يابوبندر ويعوض شبابك في الجنة”.

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