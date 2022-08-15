شاهد.. حادث تصادم بين 4 سيارات على أحد الطرق بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادثة تصادم بين 4 مركبات على أحد الطرق في المملكة.

وأظهر المقطع، انحراف مركبة بشكل مفاجئ من المسار الأيسر إلى المسار الأيمن، مما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى، التي بدورها فقد قائدها السيطرة عليها مما تسبب في وقوع تصادم بين 4 مركبات على الطريق.

ويؤكد خبراء قيادة المركبات على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق، والالتزام بقواعد المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية، أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام.