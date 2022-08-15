الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. حادث تصادم بين 4 سيارات على أحد الطرق بالمملكة
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محليات

شاهد.. حادث تصادم بين 4 سيارات على أحد الطرق بالمملكة

شاهد.. حادث تصادم بين 4 سيارات على أحد الطرق بالمملكة
١١:٠٠:٢١ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادثة تصادم بين 4 مركبات على أحد الطرق في المملكة.

وأظهر المقطع، انحراف مركبة بشكل مفاجئ من المسار الأيسر إلى المسار الأيمن، مما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى، التي بدورها فقد قائدها السيطرة عليها مما تسبب في وقوع تصادم بين 4 مركبات على الطريق.

ويؤكد خبراء قيادة المركبات على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق، والالتزام بقواعد المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية، أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام.

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المملكة تصادم حادث تصادم حادث مروري مركبات

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