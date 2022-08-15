الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
3 أيام تفصلنا عن موعد انتهاء التسجيل في برنامج بناء الكفاءات
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3 أيام تفصلنا عن موعد انتهاء التسجيل في برنامج بناء الكفاءات

3 أيام تفصلنا عن موعد انتهاء التسجيل في برنامج بناء الكفاءات
١٠:١٠:٢٦ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نوهت هيئة الزكاة والضريبة أنه باقي فقط 3 أيام والتي تفصلنا عن موعد انتهاء التسجيل في برنامج بناء الكفاءات.

وبرنامج بناء الكفاءات؛ هو برنامج تدريبي تقدمه مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، يركز على المعرفة العلمية والتطبيق العملي في بيئة عمل تنافسية ومحفزة.

وبحسب مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك؛ يهدف البرنامج إلى تطوير الكوادر الوطنية من أرقى الجامعات بالمملكة فضلا عن الجامعات العالمية.

الكلمات الدلالية:
ZATCA الحياة العلمية الحياة العملية بناء الكفاءات كوادر وطنية مصلحة الزكاة

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