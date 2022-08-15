تقضي على 75% من سكان الأرض.. دراسة تحذر من كارثة حال اندلاع حرب نووية بين أمريكا وروسيا

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كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة “روتجرز” الأمريكية، عن الآثار الكارثية حال اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وورسيا.

وأوضحت الدراسة، أن من أن أكثر من خمسة مليارات شخص سيموتون جوعا إن اندلعت حرب نووية واسعة النطاق بين روسيا والولايات المتحدة.

نتائج وآثار كارثية

وأوضح د. آلان روبوك، أحد المشاركين في هذه الدراسة إن “نتائج مثل هذه المواجهة ستكون كارثية على إنتاج الغذاء”، مشيرا إلى أن “البيانات تقول لنا شيئا واحدا، وهو أنه علينا منع حدوث حرب نووية على الإطلاق”.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Food، فإن الغبار الذري سيحجب أشعة الشمس وستعقب ذلك عواصف نارية ناتجة عن تفجير الأسلحة النووية.

سيناريوهات مدمرة

وتم النظر في ستة سيناريوهات تتعلق بترسانات نووية مختلفة الأحجام، خمس منها على أساس صراعات أصغر بين الهند وباكستان، وواحد على أساس حرب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأفادت الدراسة بأنه حتى أصغر سيناريو سيتسبب في حدوث المجاعة، حيث انخفض متوسط ​​إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 7% في غضون خمس سنوات من الصراع.

موت البشر جوعاً

أما في حال اندلاع صراع نووي واسع النطاق، سينخفض متوسط إنتاج الغذاء العالمي بنحو 90% بين ثلاث إلى أربع سنوات بعد القتال.

وبحسب الدراسة، أيضا سيؤدي الانخفاض الهائل في المحاصيل إلى موت مليارات البشر جوعا، أي 75% من سكان العالم في غضون عامين.

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