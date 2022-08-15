الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بدء أعمال مراسم غسل الكعبة المشرفة
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بدء أعمال مراسم غسل الكعبة المشرفة

بدء أعمال مراسم غسل الكعبة المشرفة
١٠:٠٧:٣٩ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بدأت منذ لحظات بدء أعمال مراسم غسل الكعبة المشرفة؛ حيث تعد مناسبة غسل الكعبة المشرفة مناسبة سنوية، وهي أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين.

وتجمع مناسبة غسل الكعبة المشرفة بين أمرين هما: السنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ.

ويعد غسل الكعبة المشرفة مناسبة إسلامية كبيرة، تحرص المملكة لتنظيمها سنويًا بتوجيه سامٍ كريم، حيث تتم مراسم غسل الكعبة بماء الورد الممتزج بماء زمزم.

الكلمات الدلالية:
السنة النبوية الكعبة المشرفة سنة الخلفاء الراشدين غسل الكعبة

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