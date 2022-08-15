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بدأت منذ لحظات بدء أعمال مراسم غسل الكعبة المشرفة؛ حيث تعد مناسبة غسل الكعبة المشرفة مناسبة سنوية، وهي أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين.

وتجمع مناسبة غسل الكعبة المشرفة بين أمرين هما: السنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ.

ويعد غسل الكعبة المشرفة مناسبة إسلامية كبيرة، تحرص المملكة لتنظيمها سنويًا بتوجيه سامٍ كريم، حيث تتم مراسم غسل الكعبة بماء الورد الممتزج بماء زمزم.