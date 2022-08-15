أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الإثنين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

“عشوائيات جدة” تكشف موعد فصل الخدمات عن سكان “قويزة”.. و4 أحياء في الطريق

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، إشعار سكان حي قويزة، تمهيدًا لفصل الخدمات في.. المزيد هنا :

وفاة العقيد نافع المطيري في حادث مروع وفيديو مؤثر لـ«وصيته» يحصد تفاعلًا كبيرًا

توفى العقيد نافع المطيري مدير شرطة النعيرية المكلف، في حادث مروري مروع، على طريق الدمام.. لقراءة التفاصيل هنا :

شاهد.. سرقة سيارة في حي الياسمين بالرياض

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرقة سيارة أمام أحد المنازل بحي الياسمني في الرياض.. المزيد هنا :

براتب 6000 ريال .. وظائف لحملة الثانوية والدبلوم بمزايا رائعة

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو.. المزيد هنا :

“الاتصالات” تُصدر بيانًا مهمًا بشأن خدمة الرسائل القصيرة “SMS”

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل القصيرة الجماعية بضرورة.. المزيد هنا :

“الافتاء” تُخصص بريدًا إلكترونيًا للفتاوى العامة وفتاوى الطلاق

خصصت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء البريد الإكتروني ‏fataw@alifta.gov.sa للفتاوى العامة، وبريدًا إلكترونيًا لفتاوى الطلاق.. المزيد هنا :

جامعة الملك فيصل: نتائج الدفعة الأولى للمقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، على بوابتها الإلكترونية، نتائج الدفعة الأولى للطلبة المقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.. المزيد هنا :

انخفاض المنسوب 7 أمتار.. مفاجأة بعد انحسار مياه نهر الفرات “فيديو”

بعد انحسار مياه نهر الفرات وانخفاض المنسوب 7 أمتار، أعلنت السلطات العراقية، أن البلاد تعاني من أزمة مياه تتفاقم يومًا بعد يوم،.. لقراءة المزيد اضغط هنا :

الأعلى في تاريخه.. الناتج الزراعي يحقق نموًا بمقدار 7.8% مقارنة بـ 2021

سجل الناتج الزراعي في المملكة، أعلى قيمة في تاريخ القطاع، بعد تحقيق نمو بمقدار 7.8% مقارنةً.. المزيد هنا :

هل توجد علاقة بين أكل كبدة الحاشي وتلف الكبد؟.. “الصحة” تحسم الجدل

حسمت وزارة الصحة، الجدل بشأن العلاقة بين أكل كبدة الحاشي (الإبل) وتعويض تلف الكبد.. المزيد هنا: