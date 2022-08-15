الاتصالات تطلق مبادرة مهارات المستقبل.. تدريب منتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة (مهارات المستقبل) إقامة معسكرات أكاديمية T&S التي تستهدف تطوير قدرات شبابنا وإعدادهم لفرص عملٍ جذابة تسمو بطموحاتهم، وتسعد شركة أدوات وحلول ممثلة بأكاديمية T&S بأن تكون الشريك لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة مهارات المستقبل بإقامة معسكرات تدريبية منتهية بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الفئة المستهدفة:
- الباحثين عن عمل الراغبين بالانضمام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الخريجين الراغبين بالانضمام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
المعسكرات المتاحة:
معسكر (PEGA):
- المعسكر مخصص للراغبين بالانضمام والباحثين عن عمل في مجال التقنية والمالية والاعمال.
- أساسيات SDLC – دورة حياة تطوير البرمجيات.
- مقدمة عن PEGA.
- تدريب SA على PEGA – هندسة نظام.
- موضوعات SA – هندسة نظام.
- التحضير للامتحان والشهادة SA – هندسة نظام.
- تدريب على الموضوعات المتقدمة في SA – هندسة نظام.
معسكر (SAP):
- المعسكر مخصص للراغبين بالانضمام والباحثين عن عمل في مجال التقنية والمالية والاعمال.
- التسجيل للمعسكر التدريبى المنتهى بالتوظيف تخصص تقنيات SAP.
- نظم موارد بشرية
- مالية
- مشتريات
- تحليل البيانات وإدارة المخاطر
مميزات البرنامج:
- تأهيل عالي من مختصين وخبراء.
- تعزيز مهارات التواصل وحل المشاكل.
- شهادة تدريبية بنهاية المعسكر.
- فرص وظيفية مطروحة أثناء المعسكر.
الشروط:
- سعودي الجنسية.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
- باحث أو خريج.
- التفرغ التام واستكمال المعسكر.
رابط التقديم – (اضغط هنا).