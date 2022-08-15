الاتصالات تطلق مبادرة مهارات المستقبل.. تدريب منتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة (مهارات المستقبل) إقامة معسكرات أكاديمية T&S التي تستهدف تطوير قدرات شبابنا وإعدادهم لفرص عملٍ جذابة تسمو بطموحاتهم، وتسعد شركة أدوات وحلول ممثلة بأكاديمية T&S بأن تكون الشريك لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة مهارات المستقبل بإقامة معسكرات تدريبية منتهية بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

الباحثين عن عمل الراغبين بالانضمام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

الخريجين الراغبين بالانضمام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

المعسكرات المتاحة:

معسكر (PEGA):

المعسكر مخصص للراغبين بالانضمام والباحثين عن عمل في مجال التقنية والمالية والاعمال.

أساسيات SDLC – دورة حياة تطوير البرمجيات.

مقدمة عن PEGA.

تدريب SA على PEGA – هندسة نظام.

موضوعات SA – هندسة نظام.

التحضير للامتحان والشهادة SA – هندسة نظام.

تدريب على الموضوعات المتقدمة في SA – هندسة نظام.

معسكر (SAP):

المعسكر مخصص للراغبين بالانضمام والباحثين عن عمل في مجال التقنية والمالية والاعمال.

التسجيل للمعسكر التدريبى المنتهى بالتوظيف تخصص تقنيات SAP.

نظم موارد بشرية

مالية

مشتريات

تحليل البيانات وإدارة المخاطر

مميزات البرنامج:

تأهيل عالي من مختصين وخبراء.

تعزيز مهارات التواصل وحل المشاكل.

شهادة تدريبية بنهاية المعسكر.

فرص وظيفية مطروحة أثناء المعسكر.

الشروط:

سعودي الجنسية.

اتقان اللغة الإنجليزية.

باحث أو خريج.

التفرغ التام واستكمال المعسكر.

رابط التقديم – (اضغط هنا).