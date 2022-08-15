الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الاتصالات تطلق مبادرة مهارات المستقبل.. تدريب منتهي بالتوظيف
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الاتصالات تطلق مبادرة مهارات المستقبل.. تدريب منتهي بالتوظيف

الاتصالات تطلق مبادرة مهارات المستقبل.. تدريب منتهي بالتوظيف
١٠:٢٥:١٧ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة (مهارات المستقبل) إقامة معسكرات أكاديمية T&S التي تستهدف تطوير قدرات شبابنا وإعدادهم لفرص عملٍ جذابة تسمو بطموحاتهم، وتسعد شركة أدوات وحلول ممثلة بأكاديمية T&S بأن تكون الشريك لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة مهارات المستقبل بإقامة معسكرات تدريبية منتهية بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

  •  الباحثين عن عمل الراغبين بالانضمام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
  •  الخريجين الراغبين بالانضمام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

المعسكرات المتاحة:

معسكر (PEGA):

  •  المعسكر مخصص للراغبين بالانضمام والباحثين عن عمل في مجال التقنية والمالية والاعمال.
  •  أساسيات SDLC – دورة حياة تطوير البرمجيات.
  •  مقدمة عن PEGA.
  •  تدريب SA على PEGA – هندسة نظام.
  •  موضوعات SA – هندسة نظام.
  •  التحضير للامتحان والشهادة SA – هندسة نظام.
  •  تدريب على الموضوعات المتقدمة في SA – هندسة نظام.

 معسكر (SAP):

  • المعسكر مخصص للراغبين بالانضمام والباحثين عن عمل في مجال التقنية والمالية والاعمال.
  •  التسجيل للمعسكر التدريبى المنتهى بالتوظيف تخصص تقنيات SAP.
  •  نظم موارد بشرية
  •  مالية
  •  مشتريات
  •  تحليل البيانات وإدارة المخاطر

مميزات البرنامج:

  •  تأهيل عالي من مختصين وخبراء.
  •  تعزيز مهارات التواصل وحل المشاكل.
  •  شهادة تدريبية بنهاية المعسكر.
  •  فرص وظيفية مطروحة أثناء المعسكر.

الشروط:

  • سعودي الجنسية.
  •  اتقان اللغة الإنجليزية.
  •  باحث أو خريج.
  •  التفرغ التام واستكمال المعسكر.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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برامج أكاديمية تدريب تدريب أكاديمي توظيف وزارة الاتصالات

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