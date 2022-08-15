ثمن دعم المملكة.. الإرياني: الاصطفاف خلف الشرعية طوق النجاة للتصدي للمشروع الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، قولا وفعلا هو طوق النجاه الوحيد وآخر فرصة لليمنيين لاستعادة دولتهم والحفاظ على هويتهم، والتأسيس لشراكة وطنية حقيقية، ومستقبل مشرق تستحقه الاجيال القادمة

وأضاف أن المرحلة هي مرحلة توحيد الجهود والامكانات تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي للتصدي للمشروع التوسعي الإيراني، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية، وكل الخلافات والتباينات في وجهات النظر ينبغي حلها تحت مظلة المؤسسات الدستورية التي بات الجميع دون استثناء شركاء فيها

وتابع “أثبتت التجارب والاحداث التي شهدتها اليمن منذ أزمة 2011 أن لا أحد قادر على إلغاء وشطب الآخر، وأن اي مساعي لاستبعاد واقصاء طرف مصيرها الفشل وديمومة الصراع والحرب التي يدفع ثمنها الجميع، وان اليمن لن ينهض ويستعيد عافيته الا بتكاتف كل مكوناته وابناءه المؤمنين بأنه يتسع للجميع

وجدد الإرياني، دعوة كل المكونات السياسية لتغليب المصلحة الوطنية وتكريس نهج الحوار لتجاوز الخلافات، وتفويت الفرصة على مليشيا الحوثي التي تعمل على إذكاء الصراعات وايقاد نار الفتنة بين الاخوة، وتراهن عليها لديمومة الانقلاب واستمرار تسلطها على رقاب اليمنيين واستلاب ارادتهم والعبث بهويتهم

وثمن الإرياني، المواقف الاخوية الصادقة والنبيلة للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة والإمارات، ودعمهم واسنادهم المتواصل واللامحدود للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات، وهو الدعم الذي لولاه لسقطت اليمن فريسة سهلة بيد إيران، ونراهن على مواقف اشقائنا لتجاوز الازمة ومواجهة مختلف التحديات