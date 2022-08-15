رميًا بالرصاص.. مقتل امرأتين لبنانيتين في أستراليا

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تعرضت امرأتان لبنانيتان إلى القتل في أستراليا رميًا بالرصاص، أثناء تواجدهما داخل مركبتهما.

وحسب سكاي نيوز عربية، فإن الضحيتين هما، لاميتا فضل الله، البالغة من العمر 48 عاما، وإيمي الحزوري البالغة من العمر 39 عاما، حيث تم إطلاق الرصاص على مركبتهما بالقرب من منزل في جنوب غرب سيدني بأستراليا حوالى الساعة 10 مساء يوم السبت الماضي.

ووفق معلومات صحفية، فقد وصف مدير المباحث في الشرطة الأسترالية، داني دوهرتي، الهجوم بأنه “غير مسبوق ومروّع”، مؤكّدا أن “الجريمة منظمة ومنهجية” وتهدف إلى قتل لاميتا فضل الله.

وأضاف: “هذا الأمر غير مقبول بكل المعايير، ونحن مصممون على الحصول على إجابات للعائلة”.