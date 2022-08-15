الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. اعتراف خلية حوثية باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية
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بالفيديو.. اعتراف خلية حوثية باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية

بالفيديو.. اعتراف خلية حوثية باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية
٠٤:٠٧:١٦ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مقطع فيديو، يوثق اعترافات خلية تهريب بحرية جديدة للأسلحة والمواد المتفجرة، تابعة لمليشيا الحوثي، بنقل الشحنات من جيبوتي إلى ميناء الحديدة.

أقر أعضاء الخلية، في اعترافاتهم، بتجنيدهم من قِبل مسؤولين حوثيين يديرون شبكات تهريب من داخل ميناء الحديدة (غربي اليمن)، على رأسهم المدعو أبو علي الكحلاني المشرف الأمني، والمدعو أبو سجاد منصور أحمد السعادي مسؤول القوات البحرية لدى مليشيا الحوثي.

وتتكون الخلية التي يقودها المدعو أحمد حلص، المكنى (محمود) من 5 عناصر: “الطيب محمد عبدالله العمري، حمادة محمد عبدالله العمري، خالد أحمد أحمد عبدالله علي، محمد بخيت علاء الله بخيت، عبدالله يحيى عباس منصري”، جميعهم بحارة من أبناء محافظة الحديدة.

واعترف أعضاء الخلية نقل شحنتين من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، بينما تم القبض عليهم في العملية الثالثة من قِبل قوات خفر السواحل أثناء عبورهم في الممر الدولي (مضيق باب المندب).

وتحمل الاعترافات إدانة إضافية لمليشيا الحوثي باستخدامها ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، وفق إعلام القوات المشتركة، حسب “العربية”.

كما تكشف تورط مسؤولين ممثلين لمليشيا الحوثي في لجنة الرقابة الأممية لدعم اتفاق الحديدة مثل أبو علي الكحلاني، في إدارة شبكات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة.

الكلمات الدلالية:
اليمن خلية حوثية مدينة الحديدة ميليشيا الحوثي ميناء الحديدة

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