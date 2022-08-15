شاهد.. السحابة الضخمة تغطي سماء العيدابي في جازان

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على مناطق جنوب المملكة وخاصة جازان وعسير والباحة، غطت سحابة ضخمة سماء محافظة العيدابي في جازان.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت سحابة ممطرة كثيفة، مع بروق ورعود سماء المنطقة، وسط أجواء متقلبة وانخفاض في درجات الحرارة.

فيما هطلت اليوم أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة التي سجلت اليوم أعلى درجات حرارة بالمملكة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

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كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأشار إلى أن فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة، من المتوقع أن تستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، مع سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.