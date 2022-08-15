الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
إيران تعلن خطة بديلة” عن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي
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إيران تعلن خطة بديلة” عن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

إيران تعلن خطة بديلة” عن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي
٠٤:٠١:٢٤ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده سترد على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف الليل.

وأضاف في تصريح صحفي، أن طهران لديها ما وصفها بالخطة البديلة إذا فشلت محادثات فيينا في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، وفقًا لما نقله عنه تلفزيون “برس تي في”.

وتابع أنه في حال كان رد الفعل الأمريكي مرنًا فسيكون هناك اتفاق قريب، محذرًا من أنه في حالة عدم حدوث ذلك سيتعين إجراء المزيد من الحوارات، أي مزيد من المفاوضات، كما اعتبر أن “الإخفاق في إحياء الاتفاق النووي لن يكون نهاية العالم”، وفق تعبيره.

كانت صحيفة أمريكية قد نشرت أن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اقترحوا تقديم ما وصفته الصحيفة بأنه “تنازل جديد مهم” لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير نشرته، أن التنازل المقترح يهدف إلى أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو سريع تحقيقًا تجريه في أنشطة نووية سابقة لطهران.

وأضافت أن مسودة نص الاقتراح، المقدم من الاتحاد الأوروبي، تنص على أن توافق إيران على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

الكلمات الدلالية:
أوروبا إيران الاتفاق النووي محادثات فيينا مفاوضات الاتفاق النووي

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