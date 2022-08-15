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تنبيه عاجل من “المرور”: الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف
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تنبيه عاجل من “المرور”: الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف

تنبيه عاجل من “المرور”: الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف
٠٣:٣٣:٤٨ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا مهمًا، بأن الوقوف الصحيح يقلل من ازدحامات المواقف.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الوقوف الصحيح يقلل كثيرًا من الزحام،  بحيث تستوعب مركبات أكثر مما تستوعبه عند الوقوف الخاطئ.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة، تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث تضمن التعديل أهمية التزام مركبات النقل المسموح بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام المرور.

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احذر.. غرامة الحوادث المرورية المتعمدة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن لمدة أربع سنوات (فيديو)

وكشف عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي أن غرامة الحوادث المرورية المتعمدة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن لمدة أربع سنوات، مؤكدًا أن هناك حادث متعمد ينتج عنه الحق العام أو الحادث الذي ينتج عنه الحق الخاص.

وأكد أن العقوبة على فئتين، الفئة الأولى الحادث الذي ينتج عنه إصابة بليغة  تضطر الشخص لدخول المستشفى أو تستغرق مدة شفائه 15 يومًا أو أكثر وتكون فيه الغرامة المالية لا تزيد عن مئة ألف ريال والسجن لا يزيد عن سنتين، أو كلامهما، أما لو كان الحادث نتج عنه أن فقد الشخص أحد أعضاءه أو وفاة – لا سمح الله – فهنا يكون الحكم يصل إلى أربع سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف أو كلا الحالتين.

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الكلمات الدلالية:
المرور الوقوف الصحيح حوادث الطرق لجنة السلامة المرورية

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