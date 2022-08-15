للثانوية فأعلى..”الشؤون الإسلامية” تفتح باب التقديم لشغل هذه الوظائف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم للمواطنين الرجال عبر موقعها الإلكتروني لحملة الثانوية فأعلى، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لشغل الوظائف حسب المسميات والشروط التالية:
* المسميات والوظائف:
1 – إمام
2 – مؤذن.
* المتطلبات والشروط:
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك.
– لم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.
– لم يسبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي.
* المميزات الوظيفية:
– الرواتب تبدأ من 6,000 للجامعي و 4,500 لحملة الثانوية.
* تعليمات مهمّة:
– يشترط التفرغ الكامل للوظيفة.
* تعليمات التقديم:
– للتقديم (خلال الفترة المحدّدة فقط) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )