الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
للثانوية فأعلى..”الشؤون الإسلامية” تفتح باب التقديم لشغل هذه الوظائف
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فرص

للثانوية فأعلى..”الشؤون الإسلامية” تفتح باب التقديم لشغل هذه الوظائف

للثانوية فأعلى..”الشؤون الإسلامية” تفتح باب التقديم لشغل هذه الوظائف
٠٣:٠٦:٢٤ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم للمواطنين الرجال عبر موقعها الإلكتروني لحملة الثانوية فأعلى، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لشغل الوظائف حسب المسميات والشروط التالية:

* المسميات والوظائف:

1 – إمام

2 – مؤذن.

* المتطلبات والشروط:

– ألا يقل العمر عن 18 سنة .

– الحصول على الشهادة الثانوية.

– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للعمل.

– اجتياز الكشف الطبي.

– حُسن السيرة والسلوك.

– لم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.

– لم يسبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي.

* المميزات الوظيفية:

– الرواتب تبدأ من 6,000 للجامعي و 4,500 لحملة الثانوية.

* تعليمات مهمّة:

– يشترط التفرغ الكامل للوظيفة.

* تعليمات التقديم:

– للتقديم (خلال الفترة المحدّدة فقط) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

 

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