الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“سعود الطبية”: 7 فوائد أساسية للحليب.. وهذه الفئات تحتاجه بشدة
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“سعود الطبية”: 7 فوائد أساسية للحليب.. وهذه الفئات تحتاجه بشدة

“سعود الطبية”: 7 فوائد أساسية للحليب.. وهذه الفئات تحتاجه بشدة
٠٣:٤٤:٥٠ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن جسم الإنسان يحتاج للحليب ومكوناته في جميع مراحل الحياة، فهو مهم وأساس لجميع الأعمار والفئات.

وقالت عبر “تويتر” إن الحليب هو الغذاء الأول للإنسان، ويعتبر الطعام الوحيد الموجود في الطبيعة الأكثر غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.

وعددت الفوائد الصحية للحليب، وأبرزها:

1- بناء وصيانة العظام والأسنان.

2- الوقاية من أمراض القلب.

3- يحافظ على إبقاء ضغط الدم في المعدل الطبيعي.

4- الحماية من بعض أنواع السرطان.

5- المساعدة على النمو.

6- تقوية المناعة.

7- إمداد الجسم بالطاقة.

وقالت “سعود الطبية” إن هناك فئات تحتاج إلى الحليب بشكل أساس ويومي، وهي:

1- حديثو الولادة.

ويفضل الاعتماد على حليب الأم، أو الحليب الصناعي المخصص للرضاعة.

2- كبار السن.

3- الحامل والمرضع.

4- الكسور وما بعد العمليات.

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الكلمات الدلالية:
الحليب الوقاية من السرطان فوائد الحليب مدينة الملك سعود الطبية

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