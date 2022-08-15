عاجل.. “تقويم التعليم” تعتمد الخطة الإستراتيجية لـ 2023 – 2027

تواصل – واس:

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الخطة الإستراتيجية للهيئة للخمس سنوات القادمة “2023 – 2027″، وتهدف إلى تطوير وضمان الجودة وضبطها في قطاع التعليم والتدريب، سعياً للوصول إلى نموذج سعودي للجودة في التعليم والتدريب رائدٍ عالميًا وعالي الأثر، الأمر الذي يُسهم في:

1 – مراقبة الجودة في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة.

2 – تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، من خلال عمل الهيئة مع جميع الجهات الوطنية ذات الصلة لضمان.

3 – رفع جودة مخرجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

5 مجالات إستراتيجية

وأوضحت أن المجالات الإستراتيجية تضمنت:

1 – الطلاب والمتدربين.

2 – الممارسون

3- نواتج التعلم والممارسين.

4- مؤسسات وبرامج ومنظومة التعليم والتدريب.

5- القدرات الداخلية لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

5 أهداف إستراتيجية

وأشارت إلى أن الأهداف الإستراتيجية، وجاءت لـ:

1 – تحسين نتائج تعلم الطلاب وأدائهم من خلال معايير المناهج الحديثة والتقييمات.

2 – تطوير القدرات الداخلية للهيئة وتعزيزها.

3- تعزيز تميز وجودة محترفي التعليم والتدريب بوضع معايير أعلى ومنح التراخيص.

4- دفع وتيرة التميز في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، وذلك بإجراء عمليات المراجعة والتقييم والاعتماد الفعالة.

5- إرساء ثقافة التحسين المستمر لمنظومة التعليم والتدريب، وتقديم المشورة القائمة على البيانات لدعم صناعة القرار الوطني، وتطوير وتعزيز القدرات الداخلية للهيئة.

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كما تضمنت الخطة عددًا من المبادرات والمشاريع، ومؤشرات الأداء والمستهدفات التي تندرج تحت برنامج التقويم الوطني للتحصيل التعليمي، وبرنامج التقويم الوطني للتحصيل الجامعي، وبرنامج التقويم الوطني للتدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.