جامعة الملك فيصل: نتائج الدفعة الأولى للمقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، على بوابتها الإلكترونية، نتائج الدفعة الأولى للطلبة المقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1443-1444هـ.

وشاركت الجامعة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إعلان النتائج، وقالت: “نأمل الدخول على البوابة، والاطلاع للأهمية على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة. وفق الله الجميع”.

راجية التوفيق لمن لم يتم قبولهم في هذه الدفعة، وأن تتاح لهم فرصة القبول بإذن الله تعالى في الدفعة اللاحقة وفق نسبتهم الموزونة، وتوفر مقاعد شاغرة.

وللاطلاع على نتائج الدفعة الأولى للطلبة المقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1443-1444هـ، عبر الرابط: ( هنا ).

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي، أن الجامعة حققت الرغبة الأولى لما نسبته 24,26% من المتقدمين والمتقدمات.

كما حققت الجامعة الرغبة الثانية لما نسبته24,11% من المتقدمين والمتقدمات، وذلك من خلال المفاضلة بينهم إلكترونيًّا، وبحسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة.

وكذلك بحسب النسبة الموزونة والرغبات التي يتم اختيارها تسلسليًّا، حيث يقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) وحتى الأدنى(وهي الرغبة الأخيرة).

تأكيد القبول واستكمال الإجراءات

منوهًا عن ضرورة دخول من تم قبولهم عبر حساب طلب القبول،والضغط على زر أيقونة الموافقة لتأكيد القبول الإلكتروني؛ لاستكمال إجراءات قبولهم.

حيث إن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الأربعاء الموافق 19-1-1444هـ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولذا في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فإنه سوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا.

مشيرًا إلى أن الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، بأن عليهم تأكيد القبول في حال أرادوا أن يتم قبولهم فيها، أو الاستمرار في المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، وحتى لا يتم استبعادهم نهائيًّا من القبول في الجامعة.

القبول بجامعتين في وقت واحد

كما بين أن على الطلبة الذين لديهم قبول في جامعتين بوقت واحد إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائيًّا.

وأفاد الدكتور العبدالعالي أن ترقية الرغبات ستتم إلكترونيًّا في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، ولذا فإن على المتقدمين والمتقدمات متابعةعملية ترقية القبول خلال مراحل إعلان الدفعات.

موضحًا أن من تم قبولهم في الكليات الصحية والطب البيطري فإنهم سيكونون مرشحين للقبول مبدئيًّا حتى يتم اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما، أو اجتياز أيّمنهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحية لصاحب الطلب من دون الرجوع إليه.

مواعيد المقابلات الشخصية وتسليم الأوراق

منوهًا بأن المقابلات الشخصية والكشف الطبي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 22-1-1444هـ وستكون المواعيد المحددة للمقبولين في هذه الكليات موضحة عبر الأيقونات المخصصة في بوابة القبول.

من جانب آخر أوضح الدكتور العبدالعالي إجراءات تسليم الأوراق الأصلية إلى مكاتب البريد السعودي (سبل) وذلك على النحو التالي:

– أولاً: ستفتح أيقونة طباعة بطاقة القبول بعد إجراءات عملية تأكيد القبول في بوابة القبول الإلكتروني اعتباراً من يوم الإثنين بتاريخ 17-1-1444هـ الموافق 15-8-2022م.

– ثانيًا: التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب البريد السعودي (سبل) المنتشرة في المملكة التسليم الأوراق الأصلية عبر خدمة (جامعي) ابتداء من يوم الإثنين بتاريخ 17-1-1444هـ الموافق 15-8-2022م،وحتى يوم الإثنين بتاريخ 24-1-1444هـ الموافق 22-8-2022م، والقيام بتسليم المستندات التالية:

– أصل الشهادة الثانوية العامة للطلبة الذين ليسوا على نظام المقررات.

أما الطلبة الذين على نظام المقررات القديم فيتم تسليم أصل الشهادة مع أصل إكمال الثانوية (السجل الأكاديمي للشهادة الثانوية).

وأما الطلبة الذين درسوا نظام المقررات على النظام الجديد، فيسلمون الشهادة الثانوية فقط.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات.

– نموذج إرسال الوثائق (بطاقة القبول) للبريد السعودي (تطبع بصورة واضحة من حسابك الشخصي للقبول).

– نموذج تعهدات الجامعة (تطبع بصورة واضحة من حسابك الشخصي للقبول).

– نموذج تعهدات القبول (تطبع بصورة واضحة من حسابك الشخصي للقبول).

– لغير السعوديين من أم سعودية يلزم إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للأم، وصورة من إقامةالطالب/ الطالبة، وصورة من شهادة الميلاد وصورة من إقامة الأب.