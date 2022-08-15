الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن بحوزته 40 كليوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في عسير
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القبض على مواطن بحوزته 40 كليوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في عسير

القبض على مواطن بحوزته 40 كليوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في عسير
٠٢:٢٠:٣٢ م، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة عسير، بحوزته (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري وطلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة، قد ألقت القبض على مواطن لإيوائه في منزله (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة محايل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

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وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الحشيش المديرية العامة لمكافحة المخدرات عسير مخدرات

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