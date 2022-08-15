أمريكا.. تهديدات بـ”القنبلة القذرة” لعناصر الشرطة الفيدرالية بعد تفتيش منزل ترامب

تواصل – فريق التحرير:

ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، في الآونة الأخيرة، تهديدات متزايدة بالعنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والموظفين الحكوميين ردًا على تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لأمر التفتيش لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.

ومنذ تنفيذ الاقتحام، شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي زيادة في “التهديدات العنيفة” ضد المسؤولين الفيدراليين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تهديد خاص بـ “وضع ما يسمى القنبلة القذرة أمام مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي”، حسب “العربية.

والقنبلة القذرة هي قنبلة إشعاعية، تنتشر على نطاق واسع على شكل غبار أثناء الانفجار، وتولد كثافة حرارية وميكانيكية مماثلة لأي قنبلة أخرى، عدا أنها تنشر عناصر مشعة في المنطقة المحيطة بها، قد تخلّف آثارًا على المدى الطويل.

الخطير في الأمر، أن هذه القنبلة على الرغم من خطورتها، إلا أنه يمكن صناعتها محليًا، ففي أبريل 2019، حاصر عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، منزل المواطن، جاريد أتكينز، في فينيكس.

وبعد مواجهة استمرت ساعتين، اكتشفت الأجهزة الأمنية في المبنى ثلاث أجهزة مشعة مسروقة، تكفي لصناعة “قنبلة قذرة” مميتة، وحكم على أتكينز بـ 15 عامًا في سجن فدرالي.

من جانبها، حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالات إنفاذ القانون المحلية وغيرها من التهديدات المتزايدة، مطالبين بأخذ الاحتياطات اللازمة.