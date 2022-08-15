هل يُسمح بتغيير جهة القدوم إلى المملكة عن المحددة في التأشيرة؟.. الجوازات توضح

تواصل- فريق التحرير

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تغيير وجهة القدوم المُحددة على التأشيرة والقدوم من خلال وجهة بديلة.

وأكدت الجوازات، عبر حسابها على “تويتر”، أن التعليمات تشترط الالتزام بطريقة وجهة القدوم المُحددة على التأشيرة الصادرة للمُسافر.

وأشارت إلى أنه يمكن للمُقيم السفر، ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

وكانت الجوازات قد كشفت عن العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح للسفر إلى العراق، وعدد الأشخاص المسموح لهم بمرافقة صاحب الطلب.

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وأعلنت الجوازات أن طالب التصريح يجب أن يكون “ذكرًا” وعمره فوق 40 عامًا، ويمكن إضافة مرافقين اثنين دون تحديد للجنس أو السن.

وكشفت خطوات إصدار تصريح السفر إلى العراق عبر منصة “أبشر”، كالتالي:

اختيار خدماتي ثم خدمات.

اختيار قطاع الجوازات.

اختيار خدمة تواصل.

تقديم طلب جديد.

اختيار القسم “خدمة التصاريح الخاصة بالدول المستثناة”.

اختيار الخدمة “تصريح سفر للعراق” (يتم اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح).

اختيار الخدمة الفرعية كتابة وصف مختصر للطلب.

إرفاق المتطلبات في خانة المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع.

تقديم الطلب ثم اختيار “تأكيد”.

بعد تأكيد الطلب ستصل رسالة نصية إلى المستفيد تتضمن رقم الطلب.