بمساعدة أوروبية.. أوكرانيا تستهدف إضعاف النفوذ الروسي في القرم

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كشف عضو برلمان أوكرانيا، أليكسي جونتشارينكو، عن أن سلطات كييف أجرت محادثات مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال قمة الناتو في يونيو الماضي، حول خطة لتدمير جسر هناك.

ونقل البرلماني الأوكراني، معلومات تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني يشرف شخصيًا على صياغة خطة تدمير جسر القرم، مضيفًا أن حكومته ناقشت مع الوزير البريطاني بن والاس، خطة تدمير جسر القرم في يونيو الماضي.

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ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو على علم بالتهديدات التي يتعرض لها جسر القرم، يتم أخذ ذلك بالاعتبار، حسب “سكاي نيوز عربية”.

فيما اعتبرت بريطانيا أن الانفجارات التي وقعت الأسبوع الماضي، في قاعدة جوية تحت سيطرة موسكو في شبه جزيرة القرم قد أدّت إلى إضعاف قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية حينها، بأن سلسلة من الانفجارات هزّت قاعدة “ساكي” غربي شبه جزيرة القرم، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مقتل شخص واحد، في حين تسبب الحادث في تدمير 8 طائرات مقاتلة روسية، حسب ما ورد في البيان الاستخباراتي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية.