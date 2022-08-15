صباح اليوم.. شاهد جمال منظر الأمطار المتساقطة على المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

في منظر رائع يدهش الأعين ويبهج القلوب، تساقطت فجر اليوم الأمطار على المسجد النبوي الشريف.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات من الأمطار على المسجد النبوي، حيث غمرت المياه الساحات المحيطة بالمسجد، وذلك بالتزامن مع ما تشهده منطقة المدينة المنورة من هطول أمطار، وجريان للسيول، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، مع تقلب في درجات الحرارة.

وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

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“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأشار إلى أن فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة، من المتوقع أن تستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”, كما تنشط سرعة الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.