الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. مقياس الميول المهنية وتحديد المسار التعليمي والمهني بـ 6 خطوات
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خدمة اليوم.. مقياس الميول المهنية وتحديد المسار التعليمي والمهني بـ 6 خطوات

خدمة اليوم.. مقياس الميول المهنية وتحديد المسار التعليمي والمهني بـ 6 خطوات
٠٧:٢٨:٤٠ ص، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الميول المهنية وتحديد المسار التعليمي والمهني، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أن هذه الخدمة تساعد خدمة الإرشاد المهني الذاتي للفرد على تحديد ميوله وقدراته المهنية، والتعرف على عالم المهن، مما يساعده في عملية الاختيار التعليمي والمهني، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل عبر موقع الصندوق الرئيس.

2 – اضغط على الميول المهنية وحدد المسار التعليمي والمهني.

3 – انتقل إلى الصفحة التالية، ثم اضغط على خيار “قرأت وفهمت جميع البنود وأوافق عليها”.

4 – سينتقل المتصفح بك إلى صفحة أخرى، إملأ البيانات المطلوبة، واضغط على “حفظ”.

5 – اقرأ التعليمات واضغط على “بدء إجراء المقياس”.

6 – تظهر لكم النتيجة النهائية للمقياس مع الشرح والتفصيل.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 920020301 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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المسار المهني تحديد المسار التعليمي خدمة اليوم مقياس مقياس الميول المهنية

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