استشاري نفسي يحذر من خطورة «الدلال الزائد» في تربية الطفل

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حذر د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي، من خطورة الدلال الزائد في تربية الأبناء.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الدلال الزائد هو أحد عوامل الخطورة للإصابة باضطراب الشخصية النرجسية”.

وأضاف “الدلال الزائد، ليس المقصود به الدعم والثناء ومدح الطفل أو المراهق بما يستحقه، إنما الحماية الزائدة والقيام بكل الأدوار نيابة عنه وتمييزه على باقي إخوته عندها يخرج للعالم وهو يظن أن على رأسه ريشة ويتوقع أن يخدمه الكل ويبجله”.