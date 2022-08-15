الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري نفسي يحذر من خطورة «الدلال الزائد» في تربية الطفل
إدارية وتقنية وصحية.. فتح باب التوظيف بكلية جدة العالمية
الطفلة جنى.. تخطف الألباب بعدما أتمت حفظ القرآن الكريم في شهر واحد
طفلة وصفوها بأصغر طبيبة بيطرية.. شاهد ماذا فعلت؟
تنبيه لمستخدمي الطرق في منطقة مكة: أمطار ورياح نشطة
بعد موت الأبقار.. نفوق الأسماك في دولة أوروبية جديدة

الطفل

استشاري نفسي يحذر من خطورة «الدلال الزائد» في تربية الطفل

استشاري نفسي يحذر من خطورة «الدلال الزائد» في تربية الطفل
٠٣:٠٥:٤١ ص، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي، من خطورة الدلال الزائد في تربية الأبناء.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الدلال الزائد هو أحد عوامل الخطورة للإصابة باضطراب الشخصية النرجسية”.

وأضاف “الدلال الزائد، ليس المقصود به الدعم والثناء ومدح الطفل أو المراهق بما يستحقه، إنما الحماية الزائدة والقيام بكل الأدوار نيابة عنه وتمييزه على باقي إخوته عندها يخرج للعالم وهو يظن أن على رأسه ريشة ويتوقع أن يخدمه الكل ويبجله”.

الكلمات الدلالية:
الدلال الزائد الشخصية النرجسية الطفل تربية الطفل

مواد ذات صلة

المزيد
طفل حافظ للقرآن يقرأ بصوت عذب ويقلد أحد المشايخ.. فمن هو؟ (فيديو)

طفل حافظ للقرآن يقرأ بصوت عذب ويقلد أحد المشايخ.. فمن هو؟ (فيديو)

منذ أسبوعين
استشاري يوضح الفرق بين الربو والكحة لدى الأطفال (فيديو)

استشاري يوضح الفرق بين الربو والكحة لدى الأطفال (فيديو)

منذ 3 أشهر
اسستشاري يوضح سبب عزلة بعض الأطفال في المدرسة.. ويوجه نصيحة للأبوين

اسستشاري يوضح سبب عزلة بعض الأطفال في المدرسة.. ويوجه نصيحة للأبوين

منذ 7 أشهر
فلتبدأ مرَّتَك الأولى من الآن !

فلتبدأ مرَّتَك الأولى من الآن !

منذ 5 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *