إدارية وتقنية وصحية.. فتح باب التوظيف بكلية جدة العالمية

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أعلنت كلية جدة العالمية عن فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والتقنية والصحية والأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الإدارية:

ـ سكرتير تنفيذي / خدمة عملاء

ـ مدير قسم المحاسب.

ـ مدير قسم تصميم جرافيكي

ـ مهندس قاعدة بيانات

ـ ممرضة

ـ مشرفة أنشطة طلابية

ـ محاسب/محاسبة عام

ـ مصمم/مصممة جرافيكي

ـ مبرمج حاسب آلي

ـ موظف استقبال

الوظائف الأكاديمية:

ـ محاضرة لغة انجليزية

ـ دكتور تخصص إدارة الأعمال

ـ دكتور تخصص مالية ومحاسبة

ـ دكتور علوم الحاسب وتقنية المعلومات

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 14 أغسطس 2022م.

ـ تُرسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:

(JOB2022@JICollege.edu.sa)

(مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد)