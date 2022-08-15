إدارية وتقنية وصحية.. فتح باب التوظيف بكلية جدة العالمية
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت كلية جدة العالمية عن فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والتقنية والصحية والأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الإدارية:
ـ سكرتير تنفيذي / خدمة عملاء
ـ مدير قسم المحاسب.
ـ مدير قسم تصميم جرافيكي
ـ مهندس قاعدة بيانات
ـ ممرضة
ـ مشرفة أنشطة طلابية
ـ محاسب/محاسبة عام
ـ مصمم/مصممة جرافيكي
ـ مبرمج حاسب آلي
ـ موظف استقبال
الوظائف الأكاديمية:
ـ محاضرة لغة انجليزية
ـ دكتور تخصص إدارة الأعمال
ـ دكتور تخصص مالية ومحاسبة
ـ دكتور علوم الحاسب وتقنية المعلومات
طريقة التقديم:
التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 14 أغسطس 2022م.
ـ تُرسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:
(JOB2022@JICollege.edu.sa)
(مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد)