الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
إدارية وتقنية وصحية.. فتح باب التوظيف بكلية جدة العالمية
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فرص

إدارية وتقنية وصحية.. فتح باب التوظيف بكلية جدة العالمية

إدارية وتقنية وصحية.. فتح باب التوظيف بكلية جدة العالمية
٠٣:٠١:٥٢ ص، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت كلية جدة العالمية عن فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والتقنية والصحية والأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الإدارية:

ـ سكرتير تنفيذي / خدمة عملاء
ـ مدير قسم المحاسب.
ـ مدير قسم تصميم جرافيكي
ـ مهندس قاعدة بيانات
ـ ممرضة
ـ مشرفة أنشطة طلابية
ـ محاسب/محاسبة عام
ـ مصمم/مصممة جرافيكي
ـ مبرمج حاسب آلي
ـ موظف استقبال

الوظائف الأكاديمية:

ـ محاضرة لغة انجليزية
ـ دكتور تخصص إدارة الأعمال
ـ دكتور تخصص مالية ومحاسبة
ـ دكتور علوم الحاسب وتقنية المعلومات

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 14 أغسطس 2022م.

ـ تُرسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:

(JOB2022@JICollege.edu.sa)

(مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد)

الكلمات الدلالية:
فرص قسم المحاسبة كلية جدة العالمية وظائف شاغرة

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