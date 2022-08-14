تنبيه لمستخدمي الطرق في منطقة مكة: أمطار ورياح نشطة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها لسالكي الطرق في منطقة الرياض بسبب توقعات هطول أمطار على المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية.

وأضافت القوات الخاصة لأمن الطرق “نود التنويه لمستخدمي الطرق في كلاً من: “أضم – بني يزيد – تربة – ميسان) أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.