235 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال 72 ساعة

تواصل ـ فريق التحرير:

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية، وذلك في جبهات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.

وتوزّعت بين 61 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و47 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و34 خرقاً في جبهات محور تعز، و33 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقًا في محور البرح، و12 خرقاً في جبهات محور الضالع، و8 خروقات في جبهات الجوف، و7 في جبهات محافظة صعدة، وخرقان في محور أبين.

وخلال الفترة المذكورة تصدّت قوات الجيش لثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من جنود الجيش اليمني وإصابة 19 آخرين.