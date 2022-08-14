بالفيديو.. سيول وأمطار غزيرة تغلق طريق المدينة تبوك السريع

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العديد من الأحياء في منطقة المدينة المنورة، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مياه الأمطار الغزيرة، وقد غمرت، طريق المدينة تبوك السريع، مما تسبب في إغلاق الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتشمل الحالة كذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي ) والرياض ( وادي الدواسر )، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.