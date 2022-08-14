الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. سيول وأمطار غزيرة تغلق طريق المدينة تبوك السريع
وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية» في عدة تخصصات
بالفيديو.. نفوق المئات من الأبقار في إيطاليا.. ماذا يحدث في أوروبا
المستندات المطلوبة من المتقدمين لوظائف التعليم عند المقابلة
أمن وأمان.. قطة أرادت أن تحمي صغارها فذهبت إلى منبر المسجد (فيديو)
هل لرواد المسجد الحرام الصلاة بدون سترة.. تعرف على خصيصة من خصائص مكة

محليات

بالفيديو.. سيول وأمطار غزيرة تغلق طريق المدينة تبوك السريع

بالفيديو.. سيول وأمطار غزيرة تغلق طريق المدينة تبوك السريع
٠٩:٢٦:٥٤ م، الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العديد من الأحياء في منطقة المدينة المنورة، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مياه الأمطار الغزيرة، وقد غمرت، طريق المدينة تبوك السريع، مما تسبب في إغلاق الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتشمل الحالة كذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي ) والرياض ( وادي الدواسر )، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمطار المدينة تبوك سيول

مواد ذات صلة

المزيد
خبير أرصاد يحدد الأماكن المتوقع تأثرها بالعاصفة لبان

خبير أرصاد يحدد الأماكن المتوقع تأثرها بالعاصفة لبان

منذ 4 سنوات
طَعَن مواطناً بسكين.. تنفيذ القصاص في «عامر القحطاني» بالجبيل

طَعَن مواطناً بسكين.. تنفيذ القصاص في «عامر القحطاني» بالجبيل

منذ 3 سنوات
وزير الإسكان يُسلّم أراضي مجانية لمستفيدي برنامج «سكني» بمنطقة تبوك

وزير الإسكان يُسلّم أراضي مجانية لمستفيدي برنامج «سكني» بمنطقة تبوك

منذ 3 سنوات
درسان علميان ينظمهما اليوم مركز الدعوة بتبوك

درسان علميان ينظمهما اليوم مركز الدعوة بتبوك

منذ 11 سنة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *