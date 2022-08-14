الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية» في عدة تخصصات
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فرص

وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية» في عدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية» في عدة تخصصات
٠٩:٠٨:٥٥ م، الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

تحليل الإيرادات وإدارتها

الوصف الوظيفي 

  1. إجراء عمليات غير منتظمة ، وتغيير الجدول الزمني ، وتنفيذ متطلبات السعة الزائدة في الحجوزات ، ومراقبة قوائم الانتظار الإقليمية لمزاد PNR وإجراء الرسائل كما هو مطلوب.
  2. المشاركة في التحكم في تنفيذ أنظمة وإجراءات الحجز لجميع الرحلات الداخلية / الدولية للقضاء على الممارسات الخاطئة لمستخدمي النظام من أجل تقليل نسبة عدم الحضور وإعادة عرض السعة الزائدة نتيجة لذلك.
  3. تقديم المساعدة المتخصصة والفنية في إدارة التعريفات من خلال مراجعة السجلات والبيانات ذات الصلة ، بالإضافة إلى جمع المعلومات من المصادر المناسبة.
  4. مراجعة تحسين النظام للحفاظ على بيانات وإجراءات متسقة بالتنسيق مع قسم أتمتة التسويق لحل مشاكل الأتمتة مع إدارة تقنية المعلومات المعنية.
  5. تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة للأنظمة الحاسوبية في أحد الأقسام لتطوير متطلبات النظام وتنفيذ التغييرات بالتنسيق مع إدارات تقنية المعلومات المعنية.

المؤهلات والخبرة 

  1.  هندسة صناعية
  2. علوم الكمبيوتر.
  3. الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.75 من 4 / 3.75 من 5.
  4. اختبار موحد لإتقان اللغة الإنجليزية (STEP) بواسطة QIYAS بدرجة لا تقل عن 72.
  5. يجب ألا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
  6. لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
  7. الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك خريج خارج المملكة.
  8. إذا لم يجتاز المتقدم اختبار STEP حتى الآن ، فيجوز لمقدم الطلب إكمال طلبه ثم تحديث درجة STEP في طلب الوظيفة بمجرد خضوعه للاختبار. (إذا كان الطلب لا يزال منشورًا على موقع الويب)
  9. المرفقات المطلوبة:  (عدم وجود أي من المرفقات المطلوبة المذكورة أدناه سيؤدي إلى حذف البرنامج)
  10. السيرة الذاتية / استئناف.
  11. بطاقة هوية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل.
  12. شهادة التعليم الرسمي توضح المعدل العام / المعدل التراكمي (إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة ، يجب إرفاق خطاب الاعتماد من وزارة التعليم السعودية).
  13. النسخة الرسمية.
  14. اختبار موحد لإتقان اللغة الإنجليزية (STEP) بواسطة QIYAS بحد أدنى 72 درجة.

طريقة التقديم

يمكن التقديم على الوظائف والاطلاع على التفاصيل والمهام الوظيفية وبقية الشروط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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الخطوط السعودية فرص وظائف وظائف شاغرة

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