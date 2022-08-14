أمن وأمان.. قطة أرادت أن تحمي صغارها فذهبت إلى منبر المسجد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

لم تجد هذه القطة، مكاناً آمناً على أطفالها الصغار سوى داخل المسجد، وتحديداً في أعلى منبر الخطيب.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات نادرة ، لقطة نقلت أطفالها الصغار الواحدة تلو الأخرى داخل المسجد.

واجتهدت القطة، في حمل ورفع أطفالها على درج منبر الخطيب، ووضعت جميع أطفالها الصغار على قمة المنبر.

وظهرت القطط الصغيرة مع أمها في جو من الأمن والأمان، بينما تفاعل المغردون مع المقطع، معبرين عن إعجابهم من هذا الشعور بالأمان للقطة والذي لم تجده سوى في المسجد.