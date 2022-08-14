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هل لرواد المسجد الحرام الصلاة بدون سترة.. تعرف على خصيصة من خصائص مكة
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ثقافية

هل لرواد المسجد الحرام الصلاة بدون سترة.. تعرف على خصيصة من خصائص مكة

هل لرواد المسجد الحرام الصلاة بدون سترة.. تعرف على خصيصة من خصائص مكة
٠٨:٣٢:١٥ م، الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، جواز الصلاة بدون سترة لرواد بيت الله الحرام.
جاء ذلك على صفحة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ حيث نشر فضيلته ما نصه:

“لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواءً مرَّ أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة؛ لأن المشقة تجلب التيسير، والنبي -عليه الصلاة والسلام- «صلى إلى غير جدار» [البخاري: 76]”.

وأضاف الشيخ: “قال الشافعي: يعني إلى غير سترة. والناس يمرون بين يديه، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مظنة للمشقة لا سيما في المواسم، أما في غير المواسم مع إمكان الاستتار فالمسجد الحرام وغيره سواء”.

الكلمات الدلالية:
الصلاة بدون سترة خصائص مكة عبدالله الخضير كبار العلماء

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