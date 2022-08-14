المستندات المطلوبة من المتقدمين لوظائف التعليم عند المقابلة

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يبحث آلاف المتقدمين للوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم، عن المستندات المطلوبة عند المطابقة والمقابلة، والتي نقدمها لكم توفيرًا للجهد في البحث وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة للمطابقة بالخدمة المدنية

1- أصل الهوية الوطنية

2- أصل وثيقة التخرج+ نسخة منها

3- أصل كشف الدرجات (السجل الأكاديمي)+ نسخة منها

4- أصل وثيقة الدبلوم التربوي+ نسخة منها

المستندات المطلوبة للمقابلة الشخصية

1- أصل وثيقة التخرج + 2 نسخة منها

2- أصل السجل الأكاديمي + 2 نسخة منها

3- أصل الدبلوم التربوي + 2 نسخة منها

4- ورقة المطابقة + ورقة موعد المقابلة

هذا بالإضافة إلى رقم الحساب البنكي، ونموذج طلب توظيف ونموذج الكشف الطبي.

نتيجة القبول

أعلنت وزارة التعليم، عن نتيجة القبول في وظائف التعليم لعام 1444، والتي كانت قد بلغت نحو 11547 وظيفة شاغرة.

وأكدت الوزارة أن إعلان نتائج القبول في تلك الوظائف التعليمية على وظيفة “معلم مساعد”، في 13 أغسطس 2022.

وفي هذه السطور نوضح لكم طريقة الحصول على نتيجة القبول عبر 3 خطوات يقوم بها المتقدم.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول

عملية الاستعلام عن نتائج القبول من خلال إتباع المعلمين الخطوات التالية:

1- الدخول إلى نظام جدارة مسار التابع إلى الوزارة.

2- يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

3- بعد ذلك يجب الدخول إلى أيقونة الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم في المملكة.

ثم تظهر النتيجة مباشرة طبقا لبيانات المعلم المرشح.

11547 وظيفة

كانت وزارة التعليم، أعلنت الخميس الماضي، عن أسماء المرشحين مبدئيًا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام “جدارة”، بمنصة “مسار”.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة استكمال لمسوغات الترشيح وفقًا للخطوات التالية:

1– اجتياز المقابلة الشخصية.

2– اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة.

3– يجب استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.

يأتي ذلك تمهيدًا لاختيار المرشحين نهائيًا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.

وعلى الصفحة الرسمية لوكالة (واس) على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” تم تحديد رحلة التقدم على الوظيفة:

1-ظهور نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية عبر نظام “جدارة” الإلكتروني في منصة (مسار).

2 ـ استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

3 ـ بعد الاجتياز، يتم الإشعار بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة.

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