للمعلمين وأولياء الأمور.. طريقة مذهلة لتعليم الأطفال مسك القلم والكتابة بسهولة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تعليمي لطريقة سهلة ومذهلة لتعليم الطفل الصغير طريقة الكتابة بالقلم.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم فيه شخص بشرح طريقة مسك الطفل للقلم باستخدام “مطاط”.

وفي الفيديو يقوم الشخص الشرح المصور على يد طفل، حيث يتم وضع المطاط مثل الأسورة في اليد، ثم يتم وضع المطاط في الإصبع الوسطى، ثم وضع القلم في الفراغ بين السبابة والإبهام مع لفه لفتين دائريتين ويبدأ يكتب الطفل بكل سهولة.