قرار برفع الحظر عن اللحوم والدواجن الفرنسية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت غرفة المنطقة الشرقية، أن الجهات المختصة، رفعت الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من فرنسا.

وقالت الغرفة، في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الأحد، إن رفع الحظر جاء عقب تقارير دولية تلقتها متعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم.

وأشارت إلى أن القرار جاء بناءً على تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان الصادر منتصف الشهر الماضي والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المناطق الإدارية في فرنسا.