“الغذاء والدواء” تحسم الجدل حول طريقة استخدام المستحضرات العشبية

تواصل- فريق التحرير

حسمت هيئة الغذاء والدواء، الجدل حول طريقة استخدام المستحضرات العشبية، مشددة على ضرورة التعامل معها بحذر.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”، أن الأعشاب مواد يجب استخدامها بحذر مثل أي دواء آخر، ويجب التعامل بحذر مع الادعاءات حول سلامة المستحضرات العشبية التي لا تدعمها أدلة موثقة.

توضيح الهيئة جاء ردًا على سؤال حول عشبة المورينقا وهل هي مسجله في هيئة الغذاء والدواء أم لا.

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كانت الهيئة، قد تفاعلت مع شكوى أحد الأشخاص بعدم قدرته على توفير دواء اكسيبوتينين لطفلته المريضة، مشيرًا إلى أنه غير موجود بالصيدليات.

وقالت الهيئة في ردها على سؤال وردها عبر صفحتها بـ”تويتر”: “وعليكم السلام، في حال ملاحظتكم عدم توفر دواء لدى المنشآت الصحية أو الصيدليات نأمل منكم تقديم البلاغ لوزارة الصحة بالاتصال على 937”.

واشتكى السائل من أن لديه طفلة مريضة تأخذ دواء اكسيبوتينين منتهي صلاحيته من نهاية شهر يوليو الماضي، لافتًا أنه مضطر لهذا بسبب عدم وجود بديل، لأنه لا يستطيع وقف هذا العلاج عن ابنته.