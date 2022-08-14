انطلاق اختبارات الدور الثاني الأسبوع القادم وتسكين المسارات

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كشفت وزارة التعليم، أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد – بمشيئة الله – انطلاق اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في مراحل التعليم العام للعام الدراسي 1443هـ بمراحله الثلاث.

وأوضحت – حسب “عكاظ”- أن الاختبارات من المقرر أن تبدأ الثلاثاء بعد القادم، الموافق للخامس والعشرين من شهر محرم الجاري، وذلك مع عودة الهيئة الإدارية بالمدارس.

وأضافت أنه بناءً على ذلك فإن عمليات التصحيح والرصد، ستتم في الأسبوع الأول من عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ والمحددة في الأول من شهر صفر القادم.

كما حددت الوزارة الأربعاء القادم كآخر موعد لاعتماد التسكين، وفي حال لم يقم الطالب والطالبة باختيار المسار الذي تم تحديده سيتم مباشرة تسكينهم في المسار العام.

وأشارت إلى أن نظام المسارات في المرحلة الثانوية اشتمل على عدد من المسارات التخصصية للصفين الثاني والثالث الثانوي؛ منها مسارات:

1 – الحاسب والهندسة.

2 – الصحة والحياة.

3 – إدارة الأعمال.

4 – المسار الشرعي والمسار العام.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه المدارس الثانوية في تسكين طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي في نظام المسارات، وذلك بناء على اختياراتهم التي تمت قبل نهاية العام الدراسي وذلك عبر حساباتهم في نظام نور الإلكتروني.

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