الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الصكوك الادخارية للأفراد.. نمو جديد لاقتصاد المملكة
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الصكوك الادخارية للأفراد.. نمو جديد لاقتصاد المملكة

الصكوك الادخارية للأفراد.. نمو جديد لاقتصاد المملكة
٠٩:٥٤:٤٧ ص، الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد خبراء اقتصاد بإطلاق الصكوك الادخارية الحكومية للأفراد، والتي تتاح لأول مرة في المملكة، معتبرين أنها تحقق فوائد كبيرة أهمها رفع نسبة الادخار لدى الأفراد خالية من المخاطر.

كما تناسب الصكوك الادخارية، جميع شرائح المجتمع وخاصة الأفراد الذين لا يملكون خبرة في التداول وأسواق المال.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي إن الصكوك الادخارية قناة استثمارية تناسب جميع شرائح المجتمع لتحقيق أرباح وعوائد ثابتة بشكل كبير. وهذا النوع من الصكوك كان محصورًا في السابق للشركات، وكانت قيمة الورقة المالية تقريبًا مليون، ليست في متناول الجميع، وأعتقد أن هذه الورقة المالية تم تقسيمها إلى وحدات صغيرة لتكون في متناول الجميع.

مؤكدًا أن عدة فوائد سيجنيها المتداولون على مستوى الدولة والشركات والأفراد ، وسيصبح للأفراد قناة استثمارية جديدة خالية من المخاطر تحقق لهم عوائد ثابتة.

وبالنسبة للشركات ستصبح هذه الصكوك الصادرة من الدولة والتي تتداول عن طريق المؤسسات المالية، لها قنوات إقراضية جديدة، أما على مستوى الدولة فسيصبح بمقدورها أن تقترض من خلال هذه الصكوك وهذه السندات عن طريق الأفراد وهنا تتحقق الفائدة للجميع الاقتصاد الكلي والجزئي والاستهلاكي، حسب “البلاد”.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شبكشي أن هذه الصكوك هدفها تنوع مصادر التمويل وهي خطوة إيجابية في الهندسة المالية للحكومة السعودية تنوع فيها مصادر التمويل وتتيح للأفراد الفرص الاستثمارية.

مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة جدًا لتواكب ما يحدث في الساحة المالية الدولية وتزيد من الكفاءة المالية للمنتجات المالية في المملكة.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد المملكة السندات المالية الصكوك الادخارية الصكوك الحكومية المؤسسات المالية

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