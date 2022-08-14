توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن ما إذا كان المستفيد فردًا مستقلًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أنه في حال كان المستفيد فردًا مستقلًا، فإنه لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين الذي أفاد بأنه فرد مستقل لحاله؛ أنه لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، والتي تشمل:

1 – صك الملكية للسكن.

2 – تعريف سكن من “الجامعات أو الكليات أو المعاهد”.

3 – تعريف سكن من قطاع “عسكري أو حكومي أو خاص”.

وأضاف أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ 57، وبلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

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وأكد أن إجمالي الدفعة 57، بلغ 3.6 مليار ريال، مبالغ دعم المستحقين، فيما بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.9 مليون، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.

كما كشف برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيدين تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد مبينًا ذلك خلال رده على رسالة أحد المستفيدين والذي تساءل عن إمكانية تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد.

كما حذر البرنامج المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن أمامهم مهلة 15 يومًا، وأنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.