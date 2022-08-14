ضبط قائد شاحنة تلاعب باللوحة وعرّض سلامة الآخرين للخطر بتركه الحمولة مكشوفة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ من أحد الأشخاص، بخصوص قيام قائد شاحنة مستهتر بتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وكان صاحب البلاغ، قد أفاد بأن قائد الشاحنة “يقود المركبة واللوحة منقسمة إلى نصفين وحاط اللوحة بالعرض، بالإضافة إلى أن الحمولة مكشوفة”.

من جانبها ردت إدارة المرور بقولها: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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كان عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي، أوضح أن غرامة الحوادث المرورية المتعمدة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن لمدة أربع سنوات.

وفي فيديو بثته قناة “الإخبارية” على برنامج “120”، كشف الغامدي أن هناك حادث متعمد ينتج عنه الحق العام أو الحادث الذي ينتج عنه الحق الخاص.

وأضاف الغامدي: “الحق العام كما هو معروف هو الذي يمس الدولة وأملاك الدولة، والحق الخاص الذي يخص الأشخاص”.

وقال إن العقوبة على فئتين، الفئة الأولى الحادث الذي ينتج عنه إصابة بليغة تضطر الشخص لدخول المستشفى أو تستغرق مدة شفائه 15 يومًا أو أكثر، وتكون فيه الغرامة المالية لا تزيد عن مئة ألف ريال والسجن لا يزيد عن سنتين، أو كلاهما.

أما لو كان الحادث قد نتج عنه أن فقد الشخص أحد أعضائه أو وفاة – لا سمح الله – فهنا يكون الحكم يصل إلى أربع سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف أو كلا الحالتين.

وقد ترى الجهة المعنية أو النيابة العامة المناسب في مسألة العقوبة سواء أعلى أو أقل، فالموضوع يعود إليهم في النهاية.