محاولة اغتيال وتهديدات.. واشنطن تتوعد طهران

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شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين ضد تهديدات العنف والإرهاب.

وقال سوليفان، في بيان، صدر أمس الأربعاء، إن “إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أيًا من مواطنينا”.

بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن وضعت مسؤولين حاليين وسابقين تحت “حراسة شخصية” بسبب تهديدات إيران.

كانت وزارة العدل الأمريكية قالت إنها كشفت مخططا إيرانيًا لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وأصدرت الوزارة بيانًا، زعم إن شهرام بورصافي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، مرجحة أن محاولة الاغتيال تأتي انتقامًا لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وعلى الجانب الآخر، رفضت طهران اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالتآمر لقتل بولتون، معتبرة أنها “بلا أساس وذات دوافع سياسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن “طهران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها”.