الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
محاولة اغتيال وتهديدات.. واشنطن تتوعد طهران
سفارة المملكة بالنمسا تشكر البطل عسكر الهاجري.. ماذا فعل؟
“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
بآيات من القرآن.. طالب يودع أصحابه في السكن بعد التخرج من كلية الشريعة (فيديو)
الكويت تُرحل إيرانيًا حرض على إثارة الفتن الطائفية والقتل
تفاصيل تصريحات وزير التعليم بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد

أحدث الأخبار

محاولة اغتيال وتهديدات.. واشنطن تتوعد طهران

محاولة اغتيال وتهديدات.. واشنطن تتوعد طهران
٠٧:٤١:٢٦ ص، الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين ضد تهديدات العنف والإرهاب.

وقال سوليفان، في بيان، صدر أمس الأربعاء، إن “إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أيًا من مواطنينا”.

بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن وضعت مسؤولين حاليين وسابقين تحت “حراسة شخصية” بسبب تهديدات إيران.

كانت وزارة العدل الأمريكية قالت إنها كشفت مخططا إيرانيًا لاغتيال  مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وأصدرت الوزارة بيانًا، زعم إن شهرام بورصافي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، مرجحة أن محاولة الاغتيال تأتي انتقامًا لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وعلى الجانب الآخر، رفضت طهران اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالتآمر لقتل بولتون، معتبرة أنها “بلا أساس وذات دوافع سياسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن “طهران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها”.

الكلمات الدلالية:
الحرس الثوري الإيراني جون بولتون جيك سوليفان قاسم سليماني محاولة اغتيال جون بولتون وزارة العدل الأمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
مدير مطار الجوف ينفي احتراق «طائرة حربية» أثناء الهبوط

مدير مطار الجوف ينفي احتراق «طائرة حربية» أثناء الهبوط

منذ 6 سنوات
عاملات النظافة في جامعة حائل يتعلمن «العربية» بجهود تطوعية

عاملات النظافة في جامعة حائل يتعلمن «العربية» بجهود تطوعية

منذ 7 سنوات
“التربية” و”المالية”: فتح حسابات بنكية لكل مدرسة

“التربية” و”المالية”: فتح حسابات بنكية لكل مدرسة

منذ 8 سنوات
بالفيديو.. لحظات مثيرة لإنقاذ رجل محاصر في سيول تربة

بالفيديو.. لحظات مثيرة لإنقاذ رجل محاصر في سيول تربة

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *