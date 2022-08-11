“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 – 42 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

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فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع السحب الرعدية خاصةً على الأجزاء الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.