الكويت تُرحل إيرانيًا حرض على إثارة الفتن الطائفية والقتل

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن إبعاد وترحيل إيراني من الكويت مدى الحياة، ولم تكشف الوزارة من خلال بيانها عن اسم الشاب الإيراني.

وأكدت الوزارة أن سبب ترحيل الشاب الايراني مدى الحياة، على خلفية ظهوره في إحدى البثوث عبر تطبيق “تيك توك“، يحرض على القتل، وأبدى سعادته من قتل المسلمين من أهل السنة.

وأثار المقطع المنتشر حالة من الذهول بين رواد التواصل الاجتماعي، وسرعان ما شن الآلاف حملة ضده مطالبين بالقبض عليه، وارتفعت أصوات النشطاء بشكل ملحوظ، موجهين حديثهم لوزارة الداخلية.

وبدورها أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الوصول إلى الشاب الإيراني المقيم في الكويت.