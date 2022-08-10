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بدء الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور .. إليكم رابط الاستعلام
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بدء الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور .. إليكم رابط الاستعلام

بدء الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور .. إليكم رابط الاستعلام
٠٢:٣٢:٥٤ ص، الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت العديد من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تباعاً بإعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تشمل المنقولين في حركة النقل الخارجي عبر نظام نور.

ويمكن للمعلمين والمعلمات، الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي من خلال نظام نور، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم، أن النقل الخارجي يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، المنقولين ضمن إجراءات النقل الخارجي لهذا العام، وتم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين ومعلمات.

وأضافت وزارة التعليم أنه ليس للمستفيدين حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشيح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم المنقولين إليها.

 

فيما استثنت الوزارة من ذلك، المعينين على أعمال غير التدريس، فيتم توجيههم وفقًا للتخصصات المعينين عليها.

 

وتبدأ الإدارات التعليمية في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية، لمدة ثلاثة أيام،، بدءًا من الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل.

على أن تعتمد نتائج الحركة رسميًا من قبل مديري التعليم في المناطق والمحافظات في 16 محرم الحالي، علمًا بأن الوزارة قد أعلنت أن نتيجة حركة النقل الداخلي هتعلن الخميس الموافق 11 من أغسطس.

وكانت وزارة التعليم، دعت شاغلي الوظائف التعليمية إلى ضرورة الدخول عبر حساباتهم في نظام “نور” خلال الفترة من 1443/12/25 حتى 1444/1/2، وتسجيل رغبات النقل الداخلي، وترتيب شرائح القطاع.

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الاستعلام عن النقل الداخلي حركة النقل الداخلي نتائج حركة النقل الداخلي نظام نور نور

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