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اعتقالات وأعمال تخريب غرب المكسيك .. ماذا يحدث؟
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دولي

اعتقالات وأعمال تخريب غرب المكسيك .. ماذا يحدث؟

اعتقالات وأعمال تخريب غرب المكسيك .. ماذا يحدث؟
٠١:٥٦:٢٣ ص، الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اعقتلت السلطات المكسيكية عدد من الأشخاص من عصابات المخدرات في غرب المكسيك، ما أدى إلى تدمير مركبات ومتاجر في ولايتين.

ولم تحدد بعد هوية المعتقلين في ولاية خاليسكو، لكن رئيس البلاد لوبيز أوبرادور قال: “إن الجنود واجهوا المجرمين، بمن فيهم الزعماء، في اجتماع بين عصابتين”.

وأضاف: أنه “كان هناك تبادل لإطلاق النار واعتقالات ثم أثار ذلك احتجاجات من السيارات المحترقة، ليس فقط في خاليسكو، ولكن أيضا في غواناخواتو”.

وأوضح أوبرادور أن السلطات ما زالت منتشرة في المناطق، وتتطلع إلى مزيد من الاعتقالات؛ كما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالا يستولون على سيارات وحافلات ويشعلونها وسط الطرق.

الكلمات الدلالية:
المكسيك سلسلة من الاحتجاجات عمليات تخريب لوبيز أوبرادور

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