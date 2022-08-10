تصريح جديد من «بيلوسي» يؤجج الأزمة مع الصين

تواصل – وكالات:

في تصريح جديد لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من المتوقع أن يؤججج الأزمة مع بكين، قالت بيلوسي “مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بـ عزل تايوان”.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي في واشنطن: “لن نسمح للصين بعزل تايوان. لن يسمحوا لتايوان بالمشاركة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، حيث يمكن لتايوان أن تقدم فيها مساهمة قيمة للغاية. يمكنهم منع مسؤولي تايوان من الذهاب إلى هناك، لكنهم لا يستطيعون منعنا من الذهاب إلى تايوان”.

وأشارت إلى أن الغرض من زيارتنا لتايوان هو إعلان أن لدينا علاقة قوية على أساس الوضع الراهن الذي نحافظ عليه، مؤكدة أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بتايوان لم تتغير.

وتابعت نانسي بيلوسي “أنها وأعضاء وفدها شكروا تلك البلدان والأقاليم التي تمت زيارتهم في الجولة على موقفهم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، “على ردهم الفوري والحاسم”.