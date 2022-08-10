أكلت الأخضر واليابس.. حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في أسبانيا (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر النيران التي اشتعلت بالغابات الأسبانية تلتهم كل شيء حولها.

ويظهر في الفيديو كمية النيران الرهيبة التي تلتهم الغابات في أسوأ موجة حر تضرب قارة أوروبا منذ 500 سنة مضت.

وحذر باحثون في المفوضية الأوروبية من أن الجفاف الذي يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي هو الأسوأ منذ القرن السادس عشر.

وقال كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: “في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018”.

وأضاف: “عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية، لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظرا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ أربع سنوات”.

وأوضح أنه “في ذلك العام، ترك الطقس الجاف والحار بشكل خاص وسط وشمال أوروبا مع انخفاض غلة المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى 50٪، لكن الظروف الرطبة في جنوب أوروبا شهدت ارتفاعا في المحاصيل”.