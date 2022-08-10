وظائف شاغرة بـ «شركة أكوا باور» للعمل في جدة

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة أكوا باور (ACWA Power) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل في جدة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ شريك أعمال أول للموارد البشرية

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس أو أكثر

ـ خبرة +10 سنوات من الخبرة في المرافق أو صناعة النفط والغاز (أمر لا بد منه)

ـ مهارات قوية في التنظيم والتواصل وحل النزاعات

ـ إظهار القدرة على إعداد موظفين جدد وإدارة مهام الموارد البشرية

ـ بارع في مجموعة Microsoft Office

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2022م.

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