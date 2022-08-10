وظائف شاغرة بـ «شركة أكوا باور» للعمل في جدة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة أكوا باور (ACWA Power) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل في جدة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ شريك أعمال أول للموارد البشرية
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس أو أكثر
ـ خبرة +10 سنوات من الخبرة في المرافق أو صناعة النفط والغاز (أمر لا بد منه)
ـ مهارات قوية في التنظيم والتواصل وحل النزاعات
ـ إظهار القدرة على إعداد موظفين جدد وإدارة مهام الموارد البشرية
ـ بارع في مجموعة Microsoft Office
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا