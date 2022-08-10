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وظائف شاغرة بـ «شركة أكوا باور» للعمل في جدة
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فرص

وظائف شاغرة بـ «شركة أكوا باور» للعمل في جدة

وظائف شاغرة بـ «شركة أكوا باور» للعمل في جدة
١٢:٥٨:٣٤ ص، الخميس، ١٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة أكوا باور (ACWA Power) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل في جدة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ شريك أعمال أول للموارد البشرية

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس أو أكثر
ـ خبرة +10 سنوات من الخبرة في المرافق أو صناعة النفط والغاز (أمر لا بد منه)
ـ مهارات قوية في التنظيم والتواصل وحل النزاعات
ـ إظهار القدرة على إعداد موظفين جدد وإدارة مهام الموارد البشرية
ـ بارع في مجموعة Microsoft Office

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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Microsoft Office أكوا باور الموارد البشرية عمل في جدة وظائف شاغرة

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